Mackenroth: Bessere Ausstattung der Einbürgerungsbehörden

Gesundheit: Benefizkonzert für Krebspatienten

Die Konzertreihe «Takte gegen Krebs» geht in Dresden in eine neue Runde und erwartet am kommenden Dienstag (2. Mai) in der Theaterruine St. Pauli ein volles Haus. Man lade alle Gäste zu einer künstlerischen Spezialtherapie ein - mit viel Humor, aber auch Nachdenklichkeit, mit toller Musik und beeindruckenden jungen Patientinnen und Patienten, sagte der künstlerische Leiter des Projektes, Henry Schneider, am Donnerstag in Dresden. Unter dem Motto «Aufgeben ist keine Option» wollen Betroffene Einblicke in ihre Wünsche, Träume und Zukunftspläne geben. Mit dabei sind Profimusiker aus den Sparten Klassische Musik und Jazz.