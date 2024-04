Home

Mann soll mehrere Einbrüche begangen haben: Haftbefehl

Ein 45 Jahre alter Mann ist in Leipzig festgenommen worden, weil er mehrere Einbrüche begangen haben soll. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig habe am Montag einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei am Montagmorgen festgenommen worden, nachdem in einem Geschäft ein Alarm ausgelöst worden war und er sich in Tatortnähe in einem Gebüsch versteckt hatte.

Seit September vergangenen Jahres soll der 45-Jährige zudem in eine Gaststätte, in Firmen- und Behördenräume und in ein Autohaus eingebrochen sein, hieß es. Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Ermittlungen dauerten an, erklärte die Polizei.

