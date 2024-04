Mann bedroht Menschen in Görlitz mit Schreckschusswaffe

Mann schießt mit Schreckschusswaffe Ex-Partnerin ins Gesicht

Ein Mann soll in einem Streit seine ehemalige Partnerin mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen haben. Die Frau hatte jedoch Glück und wurde bei dem Vorfall in Dillingen/Saar nur leicht verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Beamten waren an Heiligabend wegen Schüssen in einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden und mit einem größeren Aufgebot ausgerückt. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, war der 65 Jahre alte Verdächtige bereits in unbekannte Richtung verschwunden.