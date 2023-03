Wintersaison: Sächsische Flughäfen starten mit neuen Angeboten

Mit neuen Angeboten starten die Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden am Sonntag in die Wintersaison. Im Winterflugplan des Airports Leipzig/Halle sind mit London und Dublin neue Ziele, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Insgesamt starten in Leipzig/Halle 16 Airlines zu 17 Zielen in 11 Ländern. Ab Dresden fliegen 9 Fluggesellschaften zu 11 Zielen in 7 Ländern. Der Winterflugplan endet am 25. März 2023.