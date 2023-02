Festnahme: Diebstahlserie in Aue-Bad Schlema: Verdächtiger in U-Haft

Weil er eine Reihe von Diebstählen in Aue-Bad Schlema (Erzgebirskreis), Schwarzenberg und Zwickau begangen haben soll, sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 39-Jährige am Mittwoch in Zwickau festgenommen und einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Dieb dauerten zunächst noch an. Geklärt werden muss, wie viele Taten er begangen hat. Zeugen und Geschädigte hatten ihn auf Fotos wiedererkannt.