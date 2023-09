Norwegen wird Gastland der Leipziger Buchmesse 2025

Ladenbesitzer schlägt bewaffneten Räuber in die Flucht

Ein Ladenbesitzer hat in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) einen bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen. Der 19-jährige Verdächtige bedrohte den Geschäftsinhaber am Dienstag mit einer Pistole, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach sprach der mutmaßliche Räuber in einer anderen Sprache und forderte gestikulierend offenbar Geld.