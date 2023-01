Ohne Ticket unterwegs: 16-Jährige attackiert Polizistin

Gießen: Hund schüchtert Fahrgäste in Bahn ein: Halterin schläft

Ein frei umherlaufender Hund hat Fahrgäste in einer Regionalbahn verängstigt und einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Die Halterin hatte am späten Montagabend davon erst mal nichts mitbekommen, weil sie eingeschlafen war, wie die Bundespolizei am Dienstag in Kassel mitteilte. Als sie dann mit ihrem Tier - laut Polizei war es ein Kampfhund - in Gießen aussteigen musste, legte sie sich mit der Bundespolizei an und wurde den Angaben zufolge handgreiflich. Nun muss sich die 33-Jährige, bei der ein Atemalkoholtest knapp zwei Promille anzeigte, mit einem Strafverfahren unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen.