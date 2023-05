Drogenfund in Bad Lausick

Fahnder finden in Transporter 160 Kilo Marihuana

Ermittler haben bei einer Durchsuchung in Bissendorf (Region Hannover) etwa 160 Kilogramm Marihuana in einem Gemüsetransporter entdeckt. Beamte durchsuchten am Montag eine Lagerhalle, in der drei Menschen den Sattelzug entluden, wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen; das Rauschgift wurde beschlagnahmt.