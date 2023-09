Hersteller ruft Focaccia Basilikum & Tomate zurück

Gasleitung in Ottendorf-Okrilla bei Bauarbeiten beschädigt

Bei Baggerarbeiten ist in Ottendorf-Okrilla (Kreis Bautzen) eine Gasleitung beschädigt worden. Es sei Gas in großen Mengen ausgetreten, teilte die Polizei in Görlitz mit. Menschen seien bei dem Vorfall am Montagvormittag nicht verletzt worden. Das Gebiet wurde abgesperrt, die Feuerwehr rückte an.