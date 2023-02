Sachsen stellt Konzeption für Weinbau vor

Denkmäler: Sachsen: Welterbeantrag für Herrnhuter Brüdergemeine

Die «Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine» sollen Unesco-Welterbe werden. Die transnationale Bewerbung wurde am 18. Januar von den USA in Paris eingereicht, wie Sächsische Staatskanzlei und Regionalentwicklungsministerium in Dresden am Mittwoch mitteilten. Die Nominierung umfasst drei historische Siedlungen in den USA, Nordirland und mit Herrnhut in Sachsen den Gründungsort. Mit Christiansfeld in Dänemark, ebenfalls barock und rechtwinklig nach dessen Muster gebaut, wollen die vier Siedlungen «das weltweite Phänomen der Herrnhuter Brüdergemeine» repräsentieren.