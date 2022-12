Neues Krankenhausgesetz beschlossen: Gesundheitszentren

Versorgung: Krankenhäuser in Niedersachsen bekommen neue Struktur

Die medizinische Versorgung in Niedersachsen wird neu geordnet. Dafür soll das Land in acht Versorgungsregionen unterteilt werden, außerdem werden die Krankenhäuser in drei Stufen als Grund-, Schwerpunkt- oder Maximalversorger klassifiziert. Spezielle Behandlungen sollen dann nur noch in größeren Kliniken angeboten werden. Das sieht eine von SPD und CDU vorangetriebene Neufassung des Krankenhausgesetzes hervor, die im Landtag in Hannover am Dienstag eine große Mehrheit bekam. Auch die Grünen stimmten dafür, nur die FDP sowie fraktionslose Abgeordnete enthielten sich.