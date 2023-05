CDU sieht Sicherheitswacht zum Jubiläum als Erfolgsmodell

Knapp 10.000 Schöffen in Hamburg gesucht

Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) hat an die Hamburgerinnen und Hamburger appelliert, sich als Schöffen und ehrenamtliche Richter zur Verfügung zu stellen. «Der Rechtsstaat lebt auch vom Mitmachen», sagte sie am Dienstag im Rathaus. Für die anstehende Schöffenwahl würden derzeit 9800 Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. 4600 von ihnen sollen ab dem kommenden Jahr für fünf Jahre als Schöffen an den Amtsgerichten und am Landgericht eingesetzt werden, weitere rund 320 als ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht.