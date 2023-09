Brand in Mehrfamilienhaus: Elf Menschen verletzt

Mehrere Verletzte bei Brand von Wohnhaus in Nürnberg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Sie erlitten Brandverletzungen und Rauchvergiftungen, wie Sprecher von Polizei und Feuerwehr mitteilten. Eine Verletzte wurde demnach mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Insgesamt seien acht Menschen medizinisch versorgt worden, so die Feuerwehr am Abend.