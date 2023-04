Home

Landkreis Bautzen: Mann missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall in Wachau

Weil ein Mann die Vorfahrtsregeln nicht ausreichend beachtet hat, sind er und ein weiterer Autofahrer bei einem Unfall in Wachau im Landkreis Bautzen verletzt worden. Der 33-Jährige sei am Freitagabend von Kleinröhrsdorf in Richtung Leppersdorf gefahren und habe an einer Kreuzung das Auto eines vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Rettungskräfte brachten die Männer in ein Krankenhaus, hieß es.

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

© dpa