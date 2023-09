Home

Regional

Sachsen

Landkreis Bautzen: Junge Mopedfahrerin stirbt nach Unfall in Rammenau

Junge Mopedfahrerin stirbt nach Unfall in Rammenau

Bei einem Unfall in Rammenau (Landkreis Bautzen) ist eine 19 Jahre alte Mopedfahrerin am Samstag gestorben. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, hatte sie auf die B 98 auffahren wollen und dabei die Vorfahrt eines Autofahrers missachtet. Nach der Kollision starb die junge Frau noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer (51) und zwei Insassen - eine 44 Jahre alte Frau und ein 85-jähriger Mann - kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf etwa 35.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße blieb an der Unfallstelle stundenlang gesperrt.

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

© dpa