Dresden feiert Malerin Cornelia Schleime zum 70. Geburtstag

Theater: Kulturstaatsministerin Roth würdigt Eva-Maria Hagen

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat das Leben und Werk von Eva-Maria Hagen gewürdigt. «Mit Eva-Maria Hagen verlieren wir eine großartige, vielseitige und mutige Künstlerin, in deren Biographie sich die deutsch-deutsche Geschichte spiegelt - sie hat mit ihrer Kunst Geschichte geschrieben», hieß es am Freitag in einer Erklärung. Die Schauspielerin, Sängerin und Autorin Eva-Maria Hagen war am 16. August im Alter von 87 Jahren in Hamburg gestorben, wie das Management im Auftrag der Familie am Freitag mitteilte.