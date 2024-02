Museen der Stadt Dresden melden Besucherrekord

Für viele Menschen bleiben Museen auch im Zeitalter von Internet und Streaming-Diensten interessant. Nach der Corona-Pandemie scheint die Nachfrage besonders groß.

Die Museen der Stadt Dresden haben 2023 rund 226.000 Gäste gezählt und damit einen Besucherrekord erreicht. Im Jahr zuvor waren es etwa 184.000. Bis auf zwei Häuser des zehn Museen umfassenden Verbundes konnten alle ihre Besucherzahlen steigern, wie die Museen am Freitag mitteilten. Die Technischen Sammlungen kamen mit gut 118.000 Besuchern auf den bisher höchsten Wert seit Gründung, hieß es. Steigerungen habe es unter anderem auch in der Städtischen Galerie (56 Prozent), im Stadtmuseum (23 Prozent) und im Kügelgenhaus (48 Prozent) gegeben. In die kleinste Einrichtung des musealen Zusammenschlusses - das Schillerhäuschen - kamen exakt 1139 Leute.

«Diese Erfolge sind ganz wesentlich das Ergebnis des ansprechenden und vielfältigen Ausstellungsprogramms, der Veranstaltungen, Museumsfeste und zahlreichen Bildungs- und Vermittlungsangebote», hieß es. Mitgeholfen hätten aber auch die Sondermittel des Bundes, mit denen die Museen eine große Offensive in der Kommunikation realisieren konnten. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) bezeichnete die Museen als «wichtigen Identifikationsort» für viele Menschen in Dresden.

Als Höhepunkte in diesem Jahr kündigten die Städtischen Museen unter anderem die Ausstellung der jüdischen Künstlerin Irena Rüther-Rabinowicz in der Städtischen Galerie an. Die Technischen Sammlungen wollen gemeinsam mit einem Exzellenzcluster der Technischen Universität Dresden einen Escape-Room entwickeln, der sich mit Quantenmaterialien befasst. Das Kunsthaus präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut «Techno Worlds» - eine Schau über Formen der Club- und Jugendkultur.