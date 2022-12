Mann übergibt mehrere 10.000 Euro an Trickbetrüger

München: Telefonbetrug: Rentnerin übergibt mehr als 400.000 Euro

In München ist eine Rentnerin auf einen Telefonbetrüger reingefallen und hat so mehr als 400.000 Euro verloren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die über 70 Jahre alte Frau am Vortag einen sogenannten Schockanruf eines Mannes erhalten, der sich als Polizist ausgab. Der Sohn der Frau habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, solle in Haft und brauche viel Geld für die Kaution, log der Betrüger die Frau an.