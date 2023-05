Versuchtes Tötungsdelikt: Verdächtiger stellt sich

Ein stark blutender Mann ist in Nürnberg in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen am Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann habe Verletzungen am Kopf und «Anzeichen von spitzer Gewalt» am Körper gehabt. Ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger flüchtete, stellte sich am Tag nach dem Vorfall aber der Polizei. Die Ermittler hatten auch mit dem SEK nach ihm gesucht.