Zweite Grippewelle in Sachsen verlangsamt

Grippewelle: Weiter ungewöhnlich viele Grippefälle für die Jahreszeit

Die Grippewelle in Rheinland-Pfalz hält weiter an. In den letzten vier Dezemberwochen seien mehr als 7100 Infektionen nachgewiesen worden, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach den ersten vier Tagen des neuen Jahres standen bereits knapp 800 Fälle in der Statistik. «Die Fallzahlen sind in der Tat sehr hoch und auf dem Niveau starker Grippewellen, zum Beispiel im Frühjahr 2018», sagte ein LUA-Sprecher.