Bayern und Sachsen vertiefen Zusammenarbeit

Feuer in Weinbergen soll Rebstöcke vor Frost schützen

Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth will seine Rebstöcke erneut mit Feuern vor Frostschäden schützen. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, werden in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag hunderte kleine, kontrollierte Feuer auf einer Fläche von insgesamt 28 Hektar entfacht, um bis in die frühen Morgenstunden zu brennen. So sollen die Temperaturen auf Rebflächen und Junganlagen in Diesbar-Seußlitz, Laubach sowie Weinböhla konstant über der Null-Grad-Marke bleiben.