Gericht: OB-Wahlen in Dresden und Zittau korrekt gelaufen

Justiz: Gericht: Videoüberwachung am S-Bahnhof zum 1. Mai rechtens

Die Videoüberwachung am S-Bahnhof Grunewald im Zusammenhang mit 1. Mai-Demonstrationen in Berlin vor drei Jahren ist rechtmäßig gewesen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Damit blieb die Klage von Veranstaltern einer Versammlung erfolglos, die an dem Bahnhof in dem Berliner Villenviertel startete und endete. Ziel der Videoaufzeichnung sei die Sicherheit an dem Platz gewesen, hieß es vom Gericht. Die Bundespolizei habe - auch mit Blick auf Erfahrungen aus dem Vorjahr - rechtzeitig erkennen wollen, ob eine Überfüllung des Bahnsteigs und des Personentunnels drohe (Az. VG 1 K 405/20).