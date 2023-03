3D-Abbildung der Erde schwebt in Dresdner Frauenkirche

Zweiter Weltkrieg: Dresdner Gedenken 2023 für Frieden: Aufruf zu Menschenkette

Dresden will zum diesjährigen Gedenken an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg am 13. Februar 1945 eine deutliche Friedensbotschaft in die Welt senden. Angesichts eines für unmöglich gehaltenen Krieges in Europa sei es wichtig, «dass wir in Gemeinschaft zusammenstehen und ein deutliches Signal für Frieden und Demokratie» setzen, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Montag und rief zur Beteiligung an der traditionellen Menschenkette auf.