Kummer will Organist der Dresdner Frauenkirche bleiben

Kirche: Sternsinger und Konzerte: Christen feiern Dreikönigstag

Mit Gottesdiensten, Konzerten und Sternsinger-Aktionen wird am Freitag in Sachsen der Dreikönigstag gefeiert. Das Epiphanias-Fest erinnert daran, dass der Überlieferung nach Weise aus dem Morgenland das Jesus-Kind besucht haben. Das Bistum Dresden-Meißen lädt dazu am Abend zu einem Festgottesdienst mit Bischof Heinrich Timmerevers in die Dresdner Kathedrale, der live im Internet übertragen wird. Zugleich sind in diesen Tagen vielerorts Kinder als Sternsinger unterwegs, um Häuser zu segnen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Dabei machen sie am Freitag auch in der Staatskanzlei bei Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Station.