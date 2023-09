Home

Kirche: Dresdner vertritt künftig Deutschlands evangelische Pfarrer

Der Dresdner Eckehart Möller ist ab November neuer Vorsitzender des Verbandes evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland. Der 60-Jährige wurde am Montag für sechs Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt, wie die evangelische Landeskirche in Dresden am Dienstag mitteilte. Möller habe als Vorsitzender der Landesvertretung die Anliegen der Pfarrerschaft «zum Wohle der ganzen Kirche ins Gespräch gebracht und vertreten».

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) steht auf einem Plakat bei der Synode im Kongress Zentrum. © Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Im neuen Amt will er laut Mitteilung den Zusammenhalt unter den einzelnen Vereinen in Landeskirchen stärken und den inhaltlichen Ausgleich zwischen verschiedenen Standpunkten bei gleichzeitig klarer Positionierung suchen. Eine wichtige Aufgabe sehe er auch darin, Orientierungshilfe in Zeiten gefühlten und tatsächlichen Bedeutungsrückgangs der Kirchen und damit des Pfarrer-Berufsbildes zu geben. Der Verband ist die berufsständische Vertretung gegenüber der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und hat nach eigenen Angaben etwa 20.000 Mitglieder. Er fördert zudem Gemeinschaft und theologischen Austausch und deren Interessen gegenüber den Kirchenleitungen.

