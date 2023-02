Home

Kinderfilmfestival : «Schlingel» sucht Filme für nächste Ausgabe

Das internationale Kinderfilmfestival «Schlingel» sucht ab sofort Filme für seine nächste Ausgabe im Herbst. Kurzfilme könnten bis zum 1. Juni eingereicht werden, Langfilme bis 15. Juli, teilten die Festivalmacher am Mittwoch in Chemnitz mit. Eine Programmkommission wird daraus die Beiträge auswählen, die in verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben sowie Sonderreihen gezeigt werden. In den Wettbewerben werden Geld- und Sachpreise vergeben. Das 28. «Schlingel»-Festival wird vom 23. bis 30. September 2023 in Chemnitz veranstaltet.

