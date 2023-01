Uniklinikum Dresden mit mehr Geburten im Vorjahr als Leipzig

Vogtlandkreis: Auto mit Kindern an Bord überschlägt: Beifahrer verletzt

Ein Auto, in dem auch drei Kinder saßen, hat sich in Neustadt in Vogtland bei einem Unfall überschlagen. Der 44-jährige Beifahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 43-jährige Autofahrerin sowie die drei Kinder im Alter von einem, sechs und acht Jahren kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die Frau sei am Dienstagmittag im Ortsteil Neudorf wegen einer Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen, habe gegengelenkt und sei mit dem Fahrzeug ins Schleudern geraten, hieß es. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.