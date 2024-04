Kinder aus Thüringen dürfen in Sachsen zur Schule

Ferien in Sachsen: Schüler bekommen Halbjahreszeugnisse

Mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Sachsen starten Ende der Woche in die zweiwöchigen Winterferien. Am 9. Februar bekommen sie ihre Halbjahreszeugnisse, wie das Kultusministerium am Montag mitteilte. «Es gilt jetzt Kraft zu tanken, um im zweiten Schulhalbjahr noch einmal richtig durchstarten zu können», sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Von den insgesamt 520.350 Schülerinnen und Schüler lernen 153.550 an Grundschulen, 19.900 an Förderschulen, 122.000 an Oberschulen und 111.000 an Gymnasien.