Kaum Entschädigungen für unrechtmäßig Verurteilte in Sachsen

Kreis Offenbach: Mutmaßlicher Dealer gefasst: Mutter will Drogen verstecken

Den richtigen Riecher haben Polizisten bei einem Einsatz in Rödermark im Kreis Offenbach bewiesen und so einen mutmaßlichen Drogendealer überführt. Als die Beamten wegen Ermittlungen in anderer Sache einen 47-Jährigen aufsuchten, bemerkten sie einen starken Marihuana-Geruch in dem Mehrfamilienhaus. Die 68-Jährige Mutter des Mannes habe noch versucht, eine Tüte mit Drogen zu verstecken, teilten das Landeskriminalamt Hessen, das Zollfahndungsamt Frankfurt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag mit. Die Polizisten entdeckten darin etwa 1,5 Kilo Kokain, rund 500 Gramm Haschisch und 700 Gramm Marihuana. Kurze Zeit später wurde der 47-Jährige, der nicht zu Hause war, in der Nähe festgenommen.