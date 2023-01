Günther zuversichtlich für weiteren Winter

Wetter: Rekordtemperaturen zu Silvester in Sachsen

In Sachsen sind flächendeckend die höchsten Temperaturen an einem Silvestertag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. «Verbreitet wurden sogar die absoluten Dezemberrekorde gebrochen», sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag auf Anfrage. So meldete der DWD in Dresden-Hosterwitz 19,4 Grad. Der bisherige Höchstwert für den letzten Monat des Jahres stammte vom 5. Dezember 1961 mit 17,7 Grad.