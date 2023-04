Erstmals Klimabuchmesse während Leipziger Buchmesse

Sebastian Hotz: Männer bauen Systeme, die uns bestimmen

In seinem Debütroman übt Satiriker Sebastian Hotz Gesellschaftskritik in deutlich längerer Form als normalerweise in seinen Tweets. Es geht darin um überhebliche Männer. «Unser ganzer Plan wird davon bestimmt, dass sich Männer Systeme bauen, in denen sie erfolgreich sind», sagte der in den sozialen Medien unter dem Namen El Hotzo bekannt gewordene Autor am Freitag auf der Buchmesse in Leipzig. In seinem kürzlich erschienenen Buch «Mindset» erzählt er unter anderem von arroganten Männern in der Finanzwelt, im Zentrum steht ein Erfolgscoach. Das Buch sei - im Gegensatz zu seinen Inhalten in den sozialen Medien - eine längere Strecke mit mehr Tiefe und Melancholie, so Hotz.