Leipzig gegen Rhein Neckar Löwen ohne Torhüter El-Tayar

Fußball: De Bruyne über RB Leipzig: «Bin mir der Gefahr bewusst»

Kevin De Bruyne kann sich aus seiner Zeit in Deutschland noch gut an RB Leipzig erinnern und hat seine Teamkollegen von Manchester City gewarnt. «Sie sind von der zweiten Liga bis in die Top-Vier Deutschlands und in die Champions League gekommen. Das schafft man nicht ohne Qualität. Ich bin mir der Gefahr bewusst, die sie haben», sagte der Mittelfeld-Star des englischen Fußball-Meisters am Montag. City empfängt Leipzig am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League.