Fahrbahn der A9 bei Leipzig wird saniert

Verkehr: ADAC-Bilanz: Baustelle auf A2 sorgt für die meisten Staus

Für die längsten und meisten Staus in Sachsen-Anhalt hat 2022 eine Baustelle auf der A2 an der Elbbrücke bei Hohenwarthe gesorgt. Dort habe es in beiden Fahrtrichtungen zusammen 565 Staus mit insgesamt 1655 Kilometern gegeben, meldete der ADAC in seiner Staubilanz für 2022. Insgesamt wurden auf den Autobahnen im Land 5060 Staus gezählt. Sie sorgten für eine Wartezeit von knapp 5200 Stunden. Probleme gab es vor allem in Baustellenbereichen. Insgesamt stauten sich die Fahrzeuge auf den Autobahnen im vergangenen Jahr auf einer Länge von rund 11.000 Kilometern.