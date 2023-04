Home

Gourmetführer: Acht Sterne-Restaurants in Sachsen: Vier in Leipzig

Sachsens Spitzengastronomie ist um ein Sterne-Restaurant reicher. Die Spezialisten des «Guide Michelin» vergaben in der neuen Ausgabe des Gastroführers einen Stern an das Leipziger «Kuultivo». Damit gibt es wieder acht Restaurants im Freistaat, die mit einem oder sogar zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet sind, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers hervorgeht.

Gäste stoßen in einem Restaurant mit ihren Weingläsern an. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Peter Maria Schnurr konnte mit seinem Restaurant «Falco» in Leipzig seine beiden Sterne erneut behaupten. Es war 2008 das erste in den östlichen Flächenbundesländern, das mit dieser Auszeichnung gekürt wurde. Seitdem sind Schnurr und das «Falco» mit zwei Sternen dekoriert. Jeweils einen Stern tragen in der Messestadt zudem der «Stadtpfeiffer» und das «Frieda» sowie in der Landeshauptstadt Dresden das «Elements» und das «Genuss-Atelier». Mit dem «Atelier Sanssouci» der Villa Sorgenfrei in Radebeul und dem «Juwel» im Bei Schumann in Schirgiswalde-Kirschau konnten auch zwei Hotelrestaurants ihren Stern behaupten. Insgesamt sind im neuen «Guide Michelin» bundesweit 334 Gourmet-Restaurants aufgeführt - nach Angaben der Kulinarik-Experten ein Rekordwert. Die begehrte Auszeichnung gilt für jeweils ein Jahr. Der Gastroführer ist ab dem 11. Mai im Handel erhältlich.

