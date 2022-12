Betrunkener Fahrer flüchtet nach Unfall mit Rettungswagen

3. Liga: Trainer Dotchev will FC Erzgebirge Aue vor Abstieg retten

Trainer Pavel Dotchev will den abstiegsbedrohten Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue vor dem Gang in die vierte Liga bewahren. «Glück Auf, ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein. Es hat sehr weh getan, was letzte Zeit hier passiert ist. Ich will versuchen, mit meinem Wissen, meiner Erfahrung, dem Verein zu helfen», sagte Dotchev bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag und betonte: «Letzte Zeit ist viel gesagt worden, das will keiner mehr hören hier, die Fans, die Region wollen Tatsachen sehen auf dem Platz und nicht auf der Tribüne was von DNA hören. Wir haben sehr viel zu tun, das ist mir bewusst, es ist eine Herausforderung für alle. Wir haben jetzt nur noch Endspiele.»