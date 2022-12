Landtag: Landtagspräsident gibt in schwierigen Zeiten Zuversicht

Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler hat den Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat Zuversicht vermittelt. In seiner Weihnachtsbotschaft ging er am Freitag zunächst auf den Krieg in der Ukraine ein, der Millionen Menschen in die Flucht geschlagen hat. In Sachsen würden vor allem wirtschaftliche und soziale Sorgen Unfrieden bringen, der gesellschaftliche Zusammenhalt sei durch Preissteigerung und Inflation spürbar herausgefordert. «Angesichts dieser unruhigen Zeiten sollten wir uns aber nicht verunsichern lassen. Besinnen wir uns vielmehr auf die Stärke unseres Landes.»