Lehrkräfte in Chemnitz und Zwickau zu Warnstreik aufgerufen

Hertha testet in Winter-Vorbereitung gegen Drittligisten Aue

Hertha BSC empfängt in der Winter-Vorbereitung den Drittligisten FC Erzgebirge Aue zu einem Testspiel in Berlin. Am 6. Januar (14.00 Uhr) treffen die Teams im Stadion auf dem Wurfplatz, Herthas Amateurstadion, aufeinander, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Drei Tage vorher steht der Trainingsauftakt bei den Berlinern nach der Weihnachtspause an. Am 7. Januar reist die Mannschaft von Trainer Pal Dardai ins Trainingslager in die Nähe von Alicante (Spanien).