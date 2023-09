460 Petitionen: Mehr Bürger wenden sich an den Landtag

Landesbühnen kündigen 24 Premieren an: Saisonauftakt

Die Landesbühnen Sachsen warten in der kommenden Saison mit 24 Premieren auf. Fünf davon präsentieren sie unter dem Motto «Last Call» allein zum Auftakt im Oktober. «Last Call, wie der letzte Aufruf für den Flug nach Utopia oder nach Nimmerland», sagte Intendant Manuel Schöbel am Dienstag am Stammsitz in Radebeul. Mit der Vorstellung, in ein Traumland abzufliegen, verbinde sich seit Jahrhunderten das Öffnen des Theatervorhangs. Die Spielzeit solle «in eine zauberhafte Welt der tausend Möglichkeiten, an einen Ort, an dem Träume wahr werden» führen.