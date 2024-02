Rechter Aufmarsch und Gegenprotest schon am Sonntag

Polizei zählt zigtausend Traktoren und lobt Demonstranten

An den Protesten gegen die Steuerpläne der Bundesregierung haben am Montag laut Polizei in ganz Bayern unzählige Landwirte mit vielen Tausend Traktoren teilgenommen. Allein in der Oberpfalz registrierte die Polizei bis Montagmittag 30 Aktionen mit rund 6000 Fahrzeugen. In Niederbayern nahmen nach polizeilicher Schätzung etwa 4000 Personen mit 2500 Fahrzeugen an Protestaktionen teil, in Oberfranken 5500 Menschen mit 3400 Fahrzeugen, in Oberbayern nördlich von München zählte die Polizei 4700 Traktoren, in Nordschwaben 2300.