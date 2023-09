Sieg gegen Karlsruhe: Wehen Wiesbaden Spitzenreiter

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Hessen setzten sich am Freitagabend gegen den Karlsruher SC mit 1:0 (1:0) durch und brachten den Badenern nach deren Pokal-Aus beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken auch in der Liga die erste Saison-Niederlage bei. Vor 10.626 Zuschauern erzielte Hyun-Ju Lee in der 22. Minute das Tor für den in dieser Saison weiter ungeschlagenen SVWW, der jetzt über sieben Punkte verfügt.