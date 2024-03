RB Leipzigs Frauen gehen beim Meister FC Bayern unter

Nach dem 0:4 in Wolfsburg hat RB Leipzig in München mit 0:5 klar das Nachsehen. Der Meister von der Isar hat nun beste Chancen erneut den Titel zu holen.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind beim Meister FC Bayern gehörig unter die Räder gekommen. Der Aufsteiger aus Sachsen unterlag am Samstag beim Tabellenführer mit 0:5 (0:3). Pernille Harder hatte die Münchnerinnen bereits nach 110 Sekunden in Führung gebracht, ehe Lea Schüller (4./19. Minute) per Doppelpack erhöhte. Nach dem Wechsel schraubten erneut Harder (64.) und Linda Dallmann (90.+2) das Ergebnis weiter in die Höhe. Der FC Bayern hat mit dem Sieg nun vier Zähler Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg. Leipzig bleibt auf Rang zehn, musste aber nach dem 0:4 in Wolfsburg die nächste deftige Packung einstecken.

Schon der erste Angriff der Gastgeberinnen war erfolgreich. Harder (2.) läuft allein aufs RB-Tor zu und trifft aus Kurzdistanz zur Führung. Dann setzt sich Jovana Damnjanovic auf der rechten Seite durch und gibt flach an den Elfmeterpunkt rein, wo Schüller unbedrängt einschieben kann. RB-Keeperin Elvira Herzog war zwar noch dran, kann den platzierten Schuss ins rechte Eck aber nicht verhindern.

Leipzig hatte dann eine Doppelchance: Erst vergab Mimmi Larsson (13.), dann verzog Sandra Starke (14.). Der Titelverteidiger war da effizienter: Als Herzog einen haltbaren Ball von Giulia Gwinn abprallen ließ, war Schüller da und traf zum 3:0. In der Folge gestaltete RB das Spiel ausgeglichener, allerdings schalteten die Gastgeberinnen einen Gang zurück und wechselten munter durch. Harder nutzte dann die erste richtige Chance in Halbzeit zwei zum 4:0 (64.), ehe Dallmann in der Nachspielzeit traf.