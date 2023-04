Fan legt mit Nebeltopf Verkehr im Leipziger City-Tunnel lahm

Neubaustrecke: Nach Störung: Bahnstrecke Wendlingen - Ulm wieder frei

Auch eine Woche nach dem Start der Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm müssen sich Bahnreisende auf der Trasse immer wieder in Geduld üben. Am Montag hielten die Probleme auf der Schnellbahntrasse an, wie eine Sprecherin bestätigte. Eine defekte Weiche bei Wendlingen wurde repariert und die Strecke am späteren Montagnachmittag wieder freigegeben, sagte eine Bahn-Sprecherin. Es habe sich um einen Herstellerfehler in einem elektronischen Bauteil der neuen Weiche gehandelt.