DFB ermittelt nach Münzwurf in Freiburg

Schuster übergibt vier neue Boote an Hilfsorganisationen

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat vier neue Rettungsboote am Bärwalder See im Landkreis Görlitz in Dienst gestellt und an die dort zuständigen Hilfsorganisationen übergeben. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die in den dortigen Katastrophenschutz-Einheiten Wasserrettung mitwirken, erhielten am Mittwoch Rettungsboote des Typs RTB II, wie das Innenministerium mitteilte. Sie wurden für die Landkreise Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie die Kreisfreien Städte Chemnitz und Leipzig angeschafft.