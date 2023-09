Versöhnliches Ende der Freibad-Saison in Dresden

DLRG: Bisher weniger Badetote in Sachsen als im Vorjahr

In Sachsen sind in diesem Jahr bisher weniger Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen als im Vorjahr. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zählte mit Stand 10. September acht tödlich verunglückte Männer und Frauen, davon fünf in der Badesaison seit Anfang Mai. 2022 seien es insgesamt 17 Badetote gewesen, 11 davon in der Badesaison, teilte die DLRG am Mittwoch in Bad Nenndorf mit. Erst am Dienstag war in Sachsen noch ein weiterer Mensch beim Baden ums Leben gekommen: Ein 81-Jähriger starb im Grillensee in der Region Leipzig. Er ist in der Statistik noch nicht erfasst.