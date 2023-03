TU Chemnitz erhält eine Millionen für Mobilitätsforschung

Migration: Von Abschiebung bedrohter Vietnamese muss vor Gericht

Der von Abschiebung bedrohte Vietnames Pham Phi Son muss sich am kommenden Montag (13. März) in Chemnitz vor Gericht verantworten. Ihm wird unerlaubte Einreise und unerlaubter Aufenthalt vorgeworfen, teilte das Amtsgericht Chemnitz am Freitag mit. Der 66-Jährige mit Wohnsitz in Chemnitz soll Deutschland nach jahrelangem legalen Aufenthalt Anfang Dezember 2015 verlassen haben und dann nicht rechtzeitig wieder eingereist sein - das führte dazu, dass seine Aufenthaltsberechtigung erlosch. Anfang Oktober 2016 sei er dann ohne gültige Aufenthaltserlaubnis wieder nach Deutschland gekommen und halte sich seitdem hier unerlaubt auf, hieß es. Der Fall des Vietnamesen und seiner Familie bewegt seit Monaten nicht nur in Sachsen die Gemüter. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Chancen auf ein Bleiberecht schwinden. Die Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz will sich der Sache zwar noch einmal annehmen, doch es fehle weiter an nötigen Integrationsnachweisen, sagte Stadtsprecher ...