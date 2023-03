Mehr als 30.000 Einsprüche gegen Grundsteuer-Bescheide

Fristende: Gut 75 Prozent der Grundsteuererklärungen abgegeben

In Sachsen sind bis zum Ablauf der Frist am 31. Januar gut 75 Prozent der Grundsteuererklärungen abgegeben worden. Bei etwa 87 Prozent davon sei das auf elektronischem Wege erfolgt, teilte das Finanzministerium am Freitag in Dresden mit. Minister Hartmut Vorjohann (CDU) schien mit dem Ergebnis zufrieden. «Die Erklärungsquote zeigt: Auf die Sachsen ist Verlass. Mir ist bewusst, dass die Erklärungsabgabe so manchem viel Zeit und Mühe gekostet hat.»