Landkreise und Kommunen: Hilfspaket - Gesetzesänderung durch

130 Millionen vom Bund für Kommunen für Flüchtlingskosten

Das Land will 130 Millionen Euro zur Versorgung von Flüchtlingen vom Bund direkt an die Kommunen weitergeben. Dies teilte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) am Freitag in Stuttgart nach einer Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und kommunalen Spitzenverbänden mit. «Städte, Kreise und Gemeinden leisten Herausragendes bei der Aufnahme von Geflüchteten.» Und Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, man gebe nun den Kommunen Sicherheit, Stabilität und Planungshorizont, was sie in dieser so herausfordernden Zeit besonders bräuchten.