Zwei Carports brennen in Chemnitz: Uwei Verletzte

Kassel: Hoher Schaden bei Brand in Recycling-Betrieb

Bei einem Brand in einem Recycling-Betrieb in Kassel ist ein hoher Schaden entstanden. Nach ersten Schätzungen liegt er im unteren sechsstelligen Bereich, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Das Feuer war demnach in einer Gewerbehalle ausgebrochen. Dort seien am Sonntagnachmittag mehrere angestellte alte Autos in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits auf das Gebäude übergegriffen.