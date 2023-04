Home

Altreifenlager brennt in Mittweida: Vermutlich Brandstiftung

In einem Agrarbetrieb in Mittweida sind dort gelagerte alte Reifen in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung als Ursache aus.

Im Mittweidaer Ortsteil Kockisch (Landkreis Mittelsachsen) hat ein Brand von alten Reifen in der Nacht auf Mittwoch für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster vorsichtshalber geschlossen zu halten. Nach Polizeiangaben waren die Reifen auf dem Gelände eines Agrarbetriebs gelagert. Als Ursache für das Feuer gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der Brand sei gegen 01.40 Uhr gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Chemnitz. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Am Morgen seien die Löscharbeiten dann beendet worden. Verletzt worden sei niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Die Ermittlungen dauerten an.

