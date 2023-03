Mutmaßliche Diebesbande in Dresden festgenommen

Ermittlungen: Überfall auf Juwelier in Charlottenburg

Nach einem Raubüberfall in einem Juweliergeschäft in Berlin-Charlottenburg hat die Polizei drei Männer im Alter von 24 und 34 Jahren festgenommen. Das Trio soll am Mittwoch in dem Laden Reizgas versprüht und Vitrinen zerstört haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Als die Männer mit der Beute in einem in der Nähe abgestellten Auto flüchten wollten, wurden sie jedoch gefasst. Einer der beiden 24-Jährigen wehrte sich allerdings laut Polizei und sprühte einem Polizisten Reizstoff ins Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde.